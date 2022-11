"Il principe Harry è stato il mio toy boy per un mese", la rivelazione di Catherine Ommanney

"Harry è stato il mio toy boy per un mese", sono bastate queste parole a scatenare il caos mediatico intorno a una delle coppie più chiacchierate del momento, Harry e Meghan che, secondo i tabloid, sarebbero in profonda crisi e prossimi al divorzio. Non c'è stato neanche il tempo di digerire il gossip del presunto tradimento della Markle con una sua guardia del corpo, Christopher Sanchez, che sul web si è tornato a parlare dei duchi di Sussex a causa di una dichiarazione scioccante e inaspettata di Chaterine Ommanney, nota per aver partecipato al reality, The real housewives of D.C.. La donna, infatti, ha rivelato di avere avuto una relazione clandestina con il Principe Harry e la notizia ha subito fatto il giro del mondo.

La Ommanney, in un'intervista rilasciata al Sun on Sunday, ha svelato che, quando aveva 34 anni ha avuto un rapporto clandestino con il Principe Harry, allora 21enne, durato ben un mese, dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole dato e che ha anche suscitato un certo sospetto per il tempismo con cui è stata fatta dalla donna.

I due si sarebbero conosciuti tramite amici in comune, all'Art Bar a Chelsea nel maggio del 2006 quando Harry era sentimentalmente legato a Chelsy Davy, la sua fidanzata storica. L'approccio tra i due sarebbe iniziato attraverso commenti ironici fatti dalla donna sul cappello indossato dal Principe e proprio a causa di questa bonaria presa in giro, Harry avrebbe ceduto al fascino di Catherine.

"Abbiamo iniziato a ridere e scherzare come se ci fossimo solo noi nel locale", ha raccontato Chaterine, che oggi è interior designer a Madrid, che ha poi aggiunto che è scoppiata la passione tra i due che si sono subito lasciati andare ad atteggiamenti intimi, "Lo chiamavo "baby", era il mio toy boy, ci divertivamo un sacco", ha poi spiegato la Ommanney che ha anche raccontato che il Principe Harry, quando è stato scoperto nella sua relazione clandestina, ha cambiato numero.

"Lo dico perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua biografia", specifica la donna per poi aggiungere, "Se avesse avuto dieci anni in più, sarebbe stato il mio uomo ideale".

Per ora, né Harry, né Meghan Markle hanno commentato queste parole, ma siamo sicuri non l'abbiano presa benissimo.