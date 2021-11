La notte brava di Harry con il conduttore inglese: "Mi ha tolto la maglietta e mi ha baciato"

Per anni le sue bravate sono state quasi all'ordine del giorno, gettando spesso e volentieri in profondo imbarazzo la regina Elisabetta. Da quando il principe Harry si è innamorato di Meghan Markle, divenuta poi sua moglie e madre dei suoi due figli, sono altri i motivi di tensione tra il secondogenito di Carlo e la famiglia reale inglese, ma quantomeno a corte non devono più aspettarsi i suoi tipici colpi di testa di gioventù.

Qualche scheletro nell'armadio, però, resta. Il famoso conduttore inglese Paddy McGuinnes racconta per la prima volta nella sua autobiografia una notte brava trascorsa con il principe ancora single, nel 2016. Appena qualche mese prima di fidanzarsi con Meghan, Harry ha incontrato il presentatore in un night club di Londra. Una serata ad alto tasso alcolico, finita con un bel bacio tra i due: "Dire che stavamo ballando vicini era un eufemismo - ha spiegato, come riportano i principali media inglesi - I nostri petti si toccavano. Poi mi ha tolto la maglietta e mi ha dato un bacio sulle labbra davanti a tutti". Una scena che ha lasciato di stucco i presenti, d'accordo nel definire Harry "una leggenda assoluta". Titolo, questo, che nessuno potrà mai togliergli.