Il principe Louis compie 6 anni: la foto di mamma Kate emoziona il mondo

È una foto che allieta ed emoziona quella apparsa poco fa sull'account Instagram dei principi del Galles: lo sguardo vispo e il sorriso irresistibile di Louis, ritratto nel suo primo piano più dolce in occasione del suo sesto compleanno, sono un bagliore di positività nel periodo cupo della famiglia reale inglese, da settimane protetta dal silenzio più prezioso come baluardo contro il caos degli ultimi tempi. Un silenzio che, però, oggi è squarciato da uno scatto eccezionale, reso ancor più importante dalla firma di Kate Middleton riportata come autrice dell'immagine.

"Buon sesto compleanno, principe Louis! Grazie a tutti per gli auguri ricevuti oggi" si legge nella didascalia al post che pochi minuti dopo la pubblicazione sfiora i 400mila like e viene travolto da un'ondata di affetto espressa nella forma di auguri, per il bambino come per la sua mamma, lontana dalla scena pubblica da quando lei stessa ha annunciato in un video di avere un cancro. "Grazie Kensington Palace per aver messo questo sulla tua pagina social, e non averlo dato prima ai media che avevano molestato la nostra Principessa", scrive qualcuno. E il rimando va al clamore assordante suscitato dalla foto di lei con i tre figli, pubblicata per la Festa della mamma e ritirata dalle agenzie per un'inammissibile manipolazione. "Come molti fotografi amatoriali, occasionalmente sperimento con l'editing. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso", si era giustificata allora la principessa. La ridda di reazioni di allora adesso sono parte del passato. Nel presente, la gioia di festeggiare il dolcissimo Louis.