Louis star della parata reale, il video mentre balla è virale (e mamma Kate sorride)

Non è una novità che sia il principino Louis ad attirare l'attenzione durante gli eventi ufficiali della Corona britannica. Il più piccolo dei tre fratelli, nato dopo George e Charlotte, ha da poco compiuto 6 anni e ancora le regole stringenti dell'etichetta reale gli stanno strette. In passato i momenti in cui sbadigliava oppure appariva molto annoiato hanno fatto il giro del globo e quelli di oggi, in occasione della parata di Trooping the Colour per le celebrazioni del compleanno ufficiale (non anagrafico) del nonno re Carlo III, sono destinati alla medesima sorte.

Il bambino, insieme ai fratelli e alla madre, ha partecipato all'evento prima da uno dei balconcini dell'Horse Guards Parade di St. James's Palace ed è lì che non ha saputo resistere al ritmo della musica e ha iniziato a muoversi a tempo. Il suo gesto così spontaneo ha fatto sorridere di gioia Kate Middleton, per lei era la prima uscita ufficiale dopo sei mesi, e ha spinto Charlotte a intervenire dicendogli di smettere e di fermarsi.

Poi quando tutta la famiglia reale, o meglio quasi tutta i grandi assenti come sempre sono Harry, Meghan e Andrea, il fratello del re, si sono affacciati dal balcone di Buckingham Palace. Come sempre disposti in fila tutti hanno attentamente guardato le Red Arrows (ovvero le frecce rosse), note come Royal Air Force Aerobatic Team, sfrecciare in cielo e poi tutti hanno salutato i moltissimi presenti prima di ritirarsi all'interno del palazzo. Anche in questa occasione il principino ha fatto un piccolo show, i fratelli gli hanno dovuto ricordare dove doveva tenere le mani, le sue espressioni mentre gli aerei sfrecciavano sono già diventate virali, per non parlare, poi, del saluto a due mani. Grazie Louis per questi momenti così divertenti.