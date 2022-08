Somigli al principe William? Potresti interpretarlo nella nuova stagione di The Crown

Somigli al principe William? Allora potresti essere proprio tu ad interpretarlo nella nuova stagione di ?The Crown?. La produzione della fortunata seria infatti alla ricerca di un ?giovane attore eccezionale? di età compresa tra 18 e 35 anni che interpreti il principe William, come riporta la pubblicità sul sito web dell?agenzia Casting Talent . ?Questo è un ruolo significativo in questo dramma pluripremiato e stiamo cercando una persona con una forte somiglianza fisica?, recita l?annuncio. Somigliate al principe inglese ma non avete alcuna esperienza nella recitazione? Niente paura, non è richiesta alcuna esperienza pregressa di recitazione professionale per ottenere la parte in questione. Se volete fare application per il ruolo dovete però affrettarvi perché le riprese della sesta serie inizieranno il mese prossimo. Tuttavia pare che non sia stato ancora scelto l?attore che vestirà i panni del primogenito di Carlo e Diana, ?La selezione dei candidati è ora in corso?, si legge nel sito.

La quinta e la sesta stagione di The Crown

Intanto cresce la trepidazione per la quinta stagione di ?The Crown?, che per la gioia degli aficiodanos non sarà l?ultima della saga. Come ha raccontato lo sceneggiatore Pete Morgan all'Hollywood Reporter: ?Quando abbiamo iniziato a discutere le trame per la quinta serie, è diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e realizzare sei stagioni?. Quel che si sa della nuova stagione ?The Crown? è che Dominic West vestirà i panni del principe Carlo, mentre il figlio dell'attore nella vita reale, Senan West, interpreterà il giovane principe William nella serie.

Nella sesta stagione comparirà anche Kate Middleton, all?inizio di quest'anno, Netflix era infatti alla ricerca di un'attrice per interpretare la Duchessa di Cambridge. Secondo quanto riferito, ?The Crown? presenterà la futura moglie del principe William nella sesta stagione dello show, che coprirà dalla fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Si ipotizza che nella serie verrà riservato alla Middleton un ruolo minore, dando spazio all'inizio della sua storia d'amore con il principe William durante gli anni dell?università alla St. Andrews University in Scozia.