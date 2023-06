Quanto guadagna il principe William: svelato lo "stipendio" reale

Quanto guadagna il principe William? Non è certo difficile immaginare che il reddito del futuro erede al trono di Gran Bretagna sia parecchio importante, ma adesso la cifra esatta arriva dal report annuale del Ducato di Cornovaglia che quantifica in circa 6 milioni di sterline (quasi 7 milioni di euro) il denaro accumulato nel 2023.

L'importante patrimonio è stato implementato negli ultimi mesi. Con la morte della nonna regina Elisabetta, infatti, William è entrato in possesso della proprietà fondiaria del Ducato di Cornovaglia che nell'anno in corso ha maturato profitti pari a circa 24 milioni di sterline. In teoria gli spetta il totale come reddito privato, ma quest'anno il passaggio di proprietà è avvenuto a metà anno finanziario, per cui ha dovuto fare a metà con il padre re Carlo a cui sono andati gli introiti dei primi 6 mesi. Nel 2024, dunque, il primogenito del sovrano potrà godere di una cifra ben superiore, pari a 4 volte quella incassata oggi.

Il patrimonio di William

Questo "stipendio" sommato al patrimonio pari a circa 40 milioni di euro rende William il reale più ricco dopo re Carlo. L'erede al trono, infatti, è titolare di 19 milioni stanziati dalla regina Elisabetta e spartiti con Harry, 8 provenienti da un fondo comunitario, circa 26 milioni dall'eredità di mamma Lady Diana, a cui si aggiungono proprietà immobiliari e i gioielli. Buona parte dei guadagni finanzia la vita da "working royal" che prevede viaggi di Stato e visite ufficiali per lui, la moglie Kate e i figli. E, a proposito di figli, di recente, William e Kate hanno visitato con il loro primogenito George l'Eton College di Windsor, in Inghilterra. Costo della retta del prestigioso istituto: 58.600 sterline all'anno.