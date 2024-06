Come sta la principessa Anna dopo l'incidente: gli aggiornamenti

La principessa Anna è stata dimessa oggi dall'ospedale cinque giorni dopo l'incidente che inizialmente era stato definito domestico. Il ricovero era stato necessario per le lievi ferite alla testa e una commozione cerebrale che - scrive il Guardian - si ritiene siano state causate da un cavallo. La principessa reale, 73 anni, ha lasciato l'ospedale Southmead di Bristol, ma non ci sono ancora indicazioni su quando potrà riprendere gli impegni pubblici. La sorella di re Carlo rimarrà nella sua tenuta di Gatcombe Park nel Gloucestershire per un ulteriore periodo di riposo e recupero e tornerà alle sue funzioni pubbliche solo quando il suo team medico avrà ritenuto che sarà sicuro farlo.

Si conoscono pochi dettagli sull'incidente e sembra che la principessa non sia riuscita a ricordare la dinamica precisa a causa della commozione cerebrale. Si dice che ci fossero dei cavalli nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto l'incidente, all'interno del perimetro protetto della sua tenuta, e il suo team medico ha affermato che le ferite sono compatibili con un potenziale impatto con la testa o le zampe di un cavallo. Il marito di Anna, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence, ha dichiarato in una nota: "Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al team dell'ospedale Southmead per le cure, la competenza e la gentilezza dimostrate durante la breve degenza di mia moglie". Re Carlo non ha fatto visita di persona alla sorella, ma è stato tenuto costantemente informato dei suoi progressi e ha inviato alla principessa il suo "affetto più sincero e i suoi migliori auguri" per una pronta guarigione.

Chi è la principessa Anna

La principessa Anna, 73 anni, è considerata tra i membri della famiglia reale più impegnati, amatissima dal popolo inglese. È nota per il suo interesse per i cavalli e per i suoi successi negli sport equestri, tanto da essere entrata nella storia come la prima della famiglia reale a competere alle Olimpiadi, ai Giochi di Montreal nel 1976. La principessa Anna è la secondogenita di Elisabetta II e del principe Filippo ed era la terza in linea di successione al trono quando nacque nel 1950. Ora è 17esima in linea di successione. Si è sposata due volte. Il suo primo marito, il capitano Mark Phillips, è il padre dei suoi due figli, Peter e Zara. Il suo secondo marito è il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence.