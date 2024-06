La principessa Anna ricoverata in ospedale

La principessa Anna, sorella del re Carlo III, è stata ricoverata in ospedale a scopo precauzionale dopo aver riportato lievi ferite e una commozione cerebrale in un "incidente" avvenuto a casa sua. "La principessa ha subito lievi ferite e commozioni cerebrali a seguito di un incidente avvenuto ieri sera nella tenuta di Gatcombe Park", si legge nella nota diramata da Buckingham Palace e riportata da Cnn: "Sua Altezza Reale rimane al Southmead Hospital di Bristol, come misura precauzionale in osservazione e si prevede che si riprenderà completamente e rapidamente".

Il comunicato ha aggiunto che il sovrano "è stato tenuto strettamente informato e si unisce a tutta la famiglia reale nell'inviare il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla Principessa per una pronta guarigione". La dichiarazione del Palazzo non ha chiarito che tipo di incidente abbia portato alle ferite della principessa.

La causa dell'infortunio non è confermata, ma - scrive il sito di Bbc - si ritiene sia compatibile con un potenziale impatto con la testa o le gambe di un cavallo. La principessa reale avrebbe dovuto iniziare la visita in Canada alla fine di questa settimana.

Chi è la principessa Anna

La principessa Anna, 73 anni, è considerata tra i membri della famiglia reale più impegnati, amatissima dal popolo inglese. È nota per il suo interesse per i cavalli e per i suoi successi negli sport equestri, tanto da essere entrata nella storia come la prima della famiglia reale a competere alle Olimpiadi, ai Giochi di Montreal nel 1976. La principessa Anna è la secondogenita di Elisabetta II e del principe Filippo ed era la terza in linea di successione al trono quando nacque nel 1950. Ora è 17esima in linea di successione. Si è sposata due volte. Il suo primo marito, il capitano Mark Phillips, è il padre dei suoi due figli, Peter e Zara. Il suo secondo marito è il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence.