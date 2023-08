"Charlene e Alberto di Monaco si vedono solo su appuntamento, lei vive in Svizzera"

Ancora sospetti sulla vita matrimoniale di Charlene e Alberto di Monaco. La coppia era finita al centro del gossip durante la lunga malattia della principessa che, nel 2021, per dieci mesi l'aveva tenuta bloccata in Sudafrica dove aveva subito tre interventi alla testa. In quel periodo l'ex nuotatrice olimpionica, 45 anni, aveva potuto vedere i figli e il marito solo una volta e le voci di una separazione dal marito si erano fatte insistenti. Poi, però, le dichiarazioni di entrambi e il rientro di lei nel Principato avevano scacciato ogni ipotesi di rottura che adesso torna a serpeggiare tra i media internazionali. Secondo quanto riferito da media tedeschi e francesi, infatti, Charlene e Alberto si sarebbero allontanati: la principessa vivrebbe in Svizzera e vedrebbe suo marito solo "su appuntamento".

E frutto di un accordo, infatti, sarebbe l'ultima vacanza insieme: Charlene ha trascorso l'estate su uno yacht con Alberto, 65 anni, e i loro gemelli di 8 anni, Jacques e Gabriella. Quindi dopo le settimane estive, ognuno sarebbe tornato nella propria casa, lei in Svizzera e lui a Montecarlo con i bambini. Il tedesco Bild spiega che i due "ora sono buoni partner, si prendono cura dei bambini a turno", e le vacanze ne sarebbero la prova. Stando a Voici, poi, l'ex nuotatrice olimpionica vedrebbe il marito solo per ragioni ufficiali e i due sarebbero una "coppia cerimoniale", con la principessa che ha garantito al marito il ritorno nel principato per ogni evento pubblico di rappresentanza, in cambio della possibilità di vedere i figli più spesso.