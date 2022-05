La principessa Charlotte compie 7 anni: i sorrisi più belli nelle foto di mamma Kate

Come da tradizione ormai radicata da quando i social hanno preso piede, i reali inglesi condividono con i follower gli scatti inediti in occasione del compleanno dei membri della famiglia. E anche quest'anno, puntuale a qualche ora dal grande giorno, ecco arrivare le nuove foto della principessina Charlotte, sorridente all'obiettivo di mamma Kate che l'ha immortalata dolcissima per i suoi 7 anni. Capelli lunghi castani, sguardo vispo e braccio attorno all'adorata cagnolina di casa Orla, la secondogenita del principe William è semplice ma allo stesso elegantissima nel suo manglioncino celeste in perfetto pendant con lo sfondo di un campo di fiori color glicine.

Evidente la somiglianza con papà William che in qualche occasione ha parlato della sua 'Lottie' - nomignolo di famiglia - come una bimba molto sveglia, dotata di un carattere deciso che anche la royal watcher Katie Nicholl ha evidenziato di recente: "Ha un carattere forte che le assicurerà un futuro radioso, ha la stessa vivacità della principessa Margaret, ma senza soffrire della sindrome della 'ruota di scorta' che colpisce tutti i fratelli minori dell’erede al trono, Harry compreso".

Come Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor (questo il suo nome completo) si rivelerà da grande è ancora tutto da scoprire. Intanto, la bambina si gode a pieno la sua età come vogliono i suoi genitori, studia alla Thomas's Battersea School di Londra, a poca distanza da Kensington, e probabilmente il prossimo anno cambierà scuola in vista del possibile trasferimento dei duchi di Cambridge al castello di Windsor, scelta pensata per essere più vicini all'adorata nonna e bisnonna regina Elisabetta.