"Problemi familiari" dietro alla lite tra Fedez e Chiara Ferragni

Era l'inizio di settembre di quest'anno quando cominciavano a circolare fotografie a proposito di una lite tra Chiara Ferragni e Fedez a bordo di un lussuosissimo yacht. Scatti che hanno presto fatto il giro della rete, visto il quadretto romantico a cui ci hanno abituato in questi anni l'imprenditrice e il rapper, e le cui ragioni vengono svelate solamente oggi dai diretti interessati.

In occasione di una diretta organizzata ieri sera su Instagram per il lancio del nuovo singolo di Fedez, intitolato Meglio del cinema, Chiara ha deciso di chiarire quali sono le ragioni che hanno fatto infuriare i due al punto da attirare l'attenzione dei paparazzi. "Mmm, diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari", ha dichiarato l'influencer.

Parole di fronte alle quali Fedez ha voluto aggiungere una precisazione, ammorbidendo un po' la questione: "Wow ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti". Proprio in quei giorni, il cantante stava poi organizzando la sorpresa per l'anniversario con la moglie: "Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante - ha continuato - In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo".

Le foto della lite e la versione della rivista

L'allarme è dunque rientrato per la coppia. La crisi non è in atto in alcun modo. A settembre era stato il settimanale Chi a diffondere le foto della sfuriata, immortalando una Ferragni mai così tesa. "Più che un temporale di passaggio questo è un vero uragano - si leggeva - Lui con la sua rabbia furibonda ha fatto esplodere lei in un lungo pianto. Purtroppo dopo le grida non è tornato il sereno. Nessuna pace immediata tra i due. Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina due giorni fino al ritorno a Milano". Poi, a Milano, pare sia scoppiata presto la pace...