Matrimonio a prima vista, Francesca Musci rivela: "Abbiamo affrontato un cesareo d’urgenza”

La notizia della nascita del primo figlio di Francesca Musci e Andrea Ghiselli ha riempito di gioia i fan del programma Matrimonio a prima vista, anche se va sottolineato che la coppia è nata grazie al programma ma non perché i due fossero stati accoppiati, in realtà hanno al reality in anni differenti. Dallo scorso anno hanno iniziato a frequentarsi, tra alti e bassi, dovuti anche a numerose critiche sui social che li hanno portati a rendere chiusi i loro profili social, hanno dato l'annuncio più bello: quella nascita del loro piccolino.

La stessa Musci ha raccontato su Instagram che il parto non è stato semplice, anzi: è stato necessario un cesareo d'urgenza per la sua salute quella e del bambino, Riccardo. "Non sono stati giorni facili" ha aggiunto la neo mamma.

“Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo di urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mie fantastiche calze. Non sono stati giorni semplici, cioè un giorno. Oggi ho iniziato a carburare un pochettino, ieri veramente non era giornata”, ha aggiunto.

Le critiche alla relazione di Francesca Musci e Andrea Ghiselli

Le critiche riguardanti la coppia nascono tutte per "colpa" delle loro precedenti relazioni: Francesca aveva partecipato alla seconda edizione del programma, andata in onda nel 2017 su SkyUno, e in quell'occasione convolò a nozze con Stefano Protaggi. I due non solo decisero di rimanere insieme, ma si sposarono nuovamente per poi separarsi dopo 5 anni insieme. Nella primavera del 2021 ecco che annunciano la separazione e poi lei dopo poco inizia una relazione con Andrea.

Dal canto suo Andrea, protagonista della quinta edizione ovvero quella andata in onda nel 2020, si legò a Nicole Soria (della quale criticò l'aspetto fisico), i due infatti non rimasero insieme e sei mesi dopo si scoprì che aveva iniziato una relazione con Sitara, altra concorrente della sua edizione che intanto aveva scelto di divorziare dal marito Gianluca. Dopo Sitara ecco che arriva Francesca. Nonostante le critiche il loro amore ha superato questi primi ostacoli e li ha portati a diventare genitori di Riccardo.