Uomini e donne, Riccardo Guarnieri a cuore aperto: "Seri problemi di salute"

"Ho avuto seri problemi di salute". A parlare è Riccardo Maria Guarnieri, cavaliere del Trono over.

L'ex di Ida Platano si è raccontato in un'intervista al magazine di Uomini e donne: “Il problema era dovuto a un'arteria che non si chiudeva bene". Un problema al cuore scoperto per caso e che inizialmente ha preso alla leggera poi, dopo due anni, ha scoperto di avere un rigurgito di sangue nel cuore e le cose si sono complicate.

Guarnieri si è dovuto quindi sottoporre ad un intervento chirurgico: "All'inizio ho avuto paura perché ho capito che non potevo più fare quello che facevo prima. Ma adesso sono come prima".

Il peggio sembra essere passato ma resta il fatto che anche risolti i problemi patologici, il suo cuore continua ad essere "sotto stress".

Archiviata duramente la storia con Ida Platano ora sta cercando di approfondire o meglio, riapprofondire, la conoscenza con Roberta Di Padua ma i due sembrano ad un punto morto della loro frequentazione.