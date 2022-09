Da Tik Tok alla tv, la prof di corsivo potrebbe sbarcare in televisione. Ecco l'indizio

Da Tik Tok alla tv il passo è breve. La prof di cörsivœ, infatti, dopo aver rifiutato il Grande Fratello Vip potrebbe sbarcare lo stesso in televisione, forse in un reality show o in qualche altro programma. A lanciare questo gossip è lei stessa che, rispondendo alla domanda di un fan sul suo profilo Instagram, ha ammesso che, molto probabilmente, la vedremo sugli schermi televisivi e non solo su Tik Tok dove ha ormai superato il milione di folloewrs o OnlyFans, dove lavora e guadagna come content creator.

La diciannovenne milanese, che tutto il mondo ormai conosce per le sue iconiche lezioni di corsivo, quel particolare modo di parlare trascinando le vocali e allungando l'ultima sillaba delle parole, ha, in un modo molto velato, fatto capire che il suo futuro potrebbe essere la televisione e non solo i social.

Nelle sue ultime stories Instagram, infatti, la Esposito, a chi le chiedeva: "Sei pronta per la tv?", specificando che in questa edizione del Grande Fratello Vip, se avesse partecipato, avrebbe brillato, lei ha risposto con delle emoticon molto eloquenti che lasciano intendere, senza troppi dubbi, che nel suo futuro, il piccolo schermo, potrebbe esserci eccome.

Sarà davvero così? La prof di corsivo sarà protagonista di qualche reality o di qualche programma televisivo? Staremo a vedere.