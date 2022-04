Arriva (già) il profilo social per la figlia di Georgette Polizzi: ad un mese di vita è una star

Approda sui social con un proprio profilo Instagram, gestito dalla mamma, a solo un mese di vita.

Sole Tresse, la piccola nata dall'unione dei due ex partecipanti di Temptation Island Davide Tresse e Georgette Polizzi è infatti a tutti gli effetti un utente Instagram. Il profilo è stato aperto nelle scorse ore dalla imprenditrice vicentina che lo utilizza per condividere istanti di vita della sua bambina. I primi post hanno già raccolto migliaia di like e commenti.