Lorenzo Riccardi, che sorpresa! Scrive la "proposta di nozze" sul bavaglino della figlia: la reazione di Claudia

Non c'è dubbio: Lorenzo Riccardi ha trovato un escamotage davvero emozionante per chiedere la mano alla sua Claudia Dionigi. In un momento meraviglioso per la loro vita, l'ex tronista di "Uomini e Donne" ha scritto la proposta di nozze alla sua lei sul bavaglino della piccola Maria Vittoria, la prima figlia avuta dalla coppia appena un mese fa. "Mamma, vuoi sposare papà?", si legge sul pancino della bimba, che viene immortalata mentre indossa ancora la speciale tutina. La reazione commossa di Claudia non si fa attendere: "Come faccio a dirti di no? Vi amo siete la mia vita", risponde la promessa sposa.

Oltre centomila i like di apprezzamento per l'idea avuta dal Cobra, questo il soprannome di Lorenzo. Tra questi, tantissimi abbraccia da parte d ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno voluto far sentire tutto il loro affetto a piccioncini. C'è Cecilia Zagarrigo ma anche Rosa Perrotta, Jack Vanore, Francesca Del Tocca. Ed ancora dal trono Over Ida Platano e Gemma Galgani. Proprio negli studi del talk show di Canale 5 Lorenzo e Claudia si incontrarono per la prima volta nell'edizione del 2018/2019: classe 1990 lei, sei anni più giovane lui, romanissima lei, milanesissimo lui, l'amore ha presto preso il volo. Lui aveva già provato a corteggiare altre due troniste, ovvero Sara Affi Fella e Ludovica Valli (oggi entrambe felicemente impegnate), ma la sua strada si sarebbe compiuta solo con l'incontro di Claudia, che presto porterà all'altare.