Proposta di matrimonio a C'è posta per te: il gesto di Maria mentre Costanzo veniva a mancare

Nello studio di C'è posta per te è stata organizzata una sorpresa e questa volta non per chi ha scritto al programma, ma per qualcuno che ci lavora. A raccontare questo romantico episodio è stato un anonimo scrittore che ha mandato una lettera a Davide Maggio spiegando che secondo lui o lei era una storia da raccontare poiché di "Maria De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo" si è parlato moltissimo "ma c’è una storia di cui quasi nessuno è al corrente ed è un peccato, perché lascia capire che tipo di donna sia".

"Una delle sue storiche componenti della redazione di C’è Posta per Te, Veronica (Di Spirito) - si legge nella lettera -, è infatti la fidanzata di un giornalista molto noto, Federico Ruffo, il conduttore di Mi Manda RaiTre. Ruffo ha deciso di chiederle di sposarlo e per farlo aveva realizzato una gigantesca sorpresa con un video da mostrarle mentre era al lavoro".

"Proprio nelle ore in cui Costanzo - scrive per localizzare temporalmente l'evento il misterioso mittente - veniva a mancare, nonostante la situazione tremenda, Maria ha voluto aiutarlo a portare avanti la sua proposta di matrimonio e ha autorizzato la produzione a mettere in piedi una gigantesca sorpresa nello studio di C’è Posta per Te".

De Filippi avrebbe quindi messo a disposizione gli operatori di regia e tutta la redazione sarebbe stata complice per convincere Veronica a prendere parte alle "prove luci". Lei si sarebbe seduta sui divanetti e sarebbe stato mandato in onda il video con la "proposta di matrimonio, con tanto di uscita a sorpresa dello sposo".

La persona che scrive lavora per "uno degli appalti" e scrive che è stata "una delle cose più romantiche che abbiamo mai visto in quello studio, c’era gente commossa ovunque, il montaggio del video fatto da Ruffo è qualcosa che andrebbe proiettato al cinema". Infine si legge: "Spero possiate avere il video e dare questa notizia, perché il cuore dimostrato da Maria in un momento del genere (ma anche la bellezza di tutta la scena) sono qualcosa che il pubblico dovrebbe conoscere, anche per sapere che l’immagine che ne viene fornita è molto sbagliata".