Proposta di matrimonio a XFactor: le incredibili gaffe di Fedez | VIDEO

In questi giorni Francesca Michielin, Fedez, Dargen D'amico, Rkomi e Ambra Angiolini sono impegnati con le audizioni di X Factor. A sconvolgere le dinamiche un evento a sorpresa: una proposta di matrimonio che sicuramente i furti marito e moglie non si dimenticheranno.

Tutto è partito con Magnifico, la canzone di Francesca e Federico, e forse non è un caso: proprio quel brano sancì il sodalizio musicale dei due musicisti. In mezzo a loro due Simone, che con grande emozione aveva trovato il coraggio per andare a chiedere alla presentatrice e al giudice di regalargli questo attimo indimenticabile.

Fedez inizia a cantare, ma dopo qualche verso si rende conto di non ricordarsi la canzone e così Francesca lo supporta. Poi i tre si dirigono verso la futura sposa per accompagnarla sul palco e proprio nel tragitto di ritorno Fedez ammette di non ricordarsi proprio più le parole e quindi Michielin prova a prendere il suo posto, anche se ormai la gaffe era irrecuperabile e la serenata in parte rovinata.

Federico ha poi voluto sottolineare che qualcuno aveva qualcosa di importante da dire: "Ora Federico deve dire una cosa". Ed è divertente notare come lo sposo, che si chiama Simone, si sia messo a spiegre a Fedez che lui si chiama Federico mentre lui è Simone. La risposta non poteva essere che "sì" e nello studio si è levato un boato di applausi, se non è questa La dolce vita, perché la vita senza amore dimmi tu che vita è.