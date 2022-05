VacchiOut: il boicottaggio social del documentario su Gianluca Vacchi

Sui social è nata una protesta riassunta dall'hashtag #VacchiOut per far sì che venga rimosso da Amazon Prime Video il documentario su Gianluca Vacchi a seguito della denuncia dell'ex collaboratrice di Mister Enjoy. Alcuni utenti hanno fatto sapere di aver anche disdetto l'abbonamento a Prime come protesta e si possono leggere commenti come "Via gli sfruttatori", "guardiamoci i documentari di storia", "non abbiamo bisogno di chi considera i suoi dipendenti schiavi".

Il documentario, Mucho Más, è stata l'occasione per Vacchi di raccontarsi, sono stati in molti dopo averlo visto a scrivere all'imprenditore per comunicargli come abbiano cambiato idea su di lui dopo averlo visto. Non a tutti però piace l'idea che a lui, che adesso viene accusato di aver minacciato, mal retribuito e maltrattato i dipendenti, sia stato permesso fare un documentario dove mostra la sua vita talvolta esagerata e appariscente.

Il video in difesa di Vacchi dei suoi dipendenti

Ieri un video di otto suoi dipendenti ha fatto il giro del web e dei giornali. Il gruppo, che si definisce GV life staff, ha voluto spiegare che le accuse mosse a Vacchi non rispecchiano il vero. "La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e un insulto o qualcuno che ci tira una tazzina. Siamo qui per lavorare ma anche per divertirci, nessuno ci obbliga a fare i TikTok o a infilarci una divisa", prosegue Laura, la portavoce degli otto. Difendere il loro datore di lavoro è un diritto, ma deridere e criticare chi la loro ex collega non lo è. "Non assumetela! Lasciate stare, mandatela alla Caritas", con questa frase si sono rivolti alla 44enne che ha fatto scoppiare il caso Vacchi.