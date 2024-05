Puff Daddy, un'altra donna lo accusa di violenza: è la settima in pochi mesi

Nuova denuncia per Puff Daddy. Il rapper è stato accusato di aggressione sessuale, violenza e inflizione intenzionale di stress emotivo da una donna di nome April Lampros, che afferma di averlo incontrato nel 1994 quando era una studentessa al Fashion Institute of Technology di New York.

Secondo la denuncia, depositata a New York, Lampros accusa Sean Combs - questo il vero nome del cantante - di quattro casi di violenza sessuale dalla metà degli anni '90 all'inizio degli anni 2000, talvolta dopo averle fatto assumere droga o alcol. La documentazione non è stata ancora esaminata dal cancelliere della contea. "Sono fiduciosa che la giustizia prevarrà e il velo sarà rimosso così nessun'altra donna dovrà sopportare quello che ho sopportato io", ha detto Lampros in una dichiarazione alla Cnn.

Questa è l'ottava causa contro Combs da novembre, la settima che lo accusa direttamente di violenza sessuale. Una delle otto cause legali, intentate dall'ex fidanzata Cassie Ventura, è stata risolta. Un'altra causa riguarda suo figlio Christian Combs, accusato di violenza sessuale, procedimento che vede coinvolto anche lui per favoreggiamento.

La causa è stata intentata dall'avvocato di Lampros, Tyrone Blackburn, che rappresenta anche altri che hanno intentato cause contro Combs, tra cui Rodney Jones, così come Grace O'Marcaigh, la donna che ha accusato suo figlio Christian Combs di aggressione. Gli imputati nominati nella causa includono anche Bad Boy Records, Arista Records e Sony Music Entertainment. Lampros era uno stagista per la Arista Records – una filiale della Sony Music Entertainment ed ex società madre della Diddy's Bad Boy Records – durante almeno una delle presunte aggressioni, dice la causa, che arriva appena due giorni dopo che l'ex modella e vincitrice del concorso Model Mission di Mtv del 1998, Crystal McKinney, ha accusato Puff Daddy di averla drogata e violentata. Viene anche dopo la pubblicazione di un video di sorveglianza del 2016 che mostra Combs attaccare fisicamente la sua allora fidanzata Cassie Ventura.