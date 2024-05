Puff Daddy picchia l'ex fidanzata, un video lo incastra: calci e pugni, le immagini shock dell'aggressione

Puff Daddy ha picchiato l'ex fidanzata Cassi Ventura. Non ci sono più solo accuse nei confronti del rapper, ma prove. La CNN ha diffuso in esclusiva un video risalente a marzo 2016 in cui si vede nitidamente Sean Combs - vero nome del cantante americano - aggredire l'allora compagna.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di un hotel di Los Angeles in cui erano ospiti, si vede Cassi Ventura andare via con un borsone nel corridoio, pochi secondi dopo Puff Daddy la raggiunge - coperto con un asciugamano - e la scaraventa a terra, per poi colpirla con ripetuti calci e trascinarla in camera con violenza. Immagini terribili che stanno facendo il giro del mondo, confermando le accuse che il rapper ha ricevuto più volte in passato.

L'anno scorso Cassie Ventura lo aveva denunciato per molestie e abusi, la causa federale si era risolta con un accordo milionario tra i due, legati sentimentalmente dal 2007 al 2018. "Il video non ha fatto altro che confermare ulteriormente il comportamento inquietante e predatorio del signor Combs" ha detto alla CNN l'avvocato della donna, aggiungendo: "Le parole non possono esprimere il coraggio e la forza d'animo che la signora Ventura ha dimostrato nel farsi avanti per portare alla luce tutto ciò".