Pupo e "la prima volta" della figlia: "Aveva 16 anni, me la raccontò a un pranzo di famiglia"

Pupo e la figlia Clara sono gli interpreti della canzone Centro del mondo che il cantautore ha dedicato proprio a lei. "Sarà la depositaria del mio repertorio musicale" dice il cantautore, al secolo Enzo Ghinazzi, nell'intervista al settimanale Chi che racconta dell'inusuale duetto, deciso dopo che la 32enne è entrata a far parte della sua band. Il rapporto tra Pupo e la sua ultimogenita è "schietto, leale, spigoloso": "È la più piccola, quella che va monitorata, con meno struttura (...) È dotata di un senso della libertà e della autonomia più sviluppato delle sorelle" spiega il cantante per il quale sua figlia è un libro aperto che non ha mai risparmiato confidenze, neppure quelle più intime.

"Ricordo un giorno quando, a un pranzo di famiglia, raccontò la sua prima volta. Aveva 16 anni. C'era mia mamma, eravamo tutti con il boccone di traverso, e le chiesi "Ma com'è stato? Ti è piaciuto?" E lei: "Molto!", ricorda Pupo ripercorrendo quel momento imbarazzante ma molto indicativo della schiettezza della figlia più giovane: "Noi artisti siamo innamorati di noi stessi, ma quando c'è di mezzo un figlio sopporti cose che con altri non sopporteresti".

"Mia mamma avrà sofferto ma è stata forte"

La vita famigliare di Pupo è nota: il cantante da anni divide la sua quotidianità con la moglie Anna e la compagna Patricia. Cosa significa per Clara tutto questo? "Quando sono nata Patricia c'era già, sono abituata a tutto questo. Mia mamma avrà sofferto ma è stata forte" confida la figlia del cantante che, in amore, non cerca uno simile al padre, ma tende a scansare quelli non simili a lui: "Se avessi avuto vicino un uomo che ha fatto quello che ha fatto lui non so come avrei reagito. Da figlia lo sopporti, ma da compagna gli avrei fatto fare una brutta fine (...) Spero che nella vita sentimentale l'ombra di mio padre mi abbandoni presto, perché non mi aiuta e io sono già molto complicata".