"Ho perso 130 milioni in 3 secondi. Barbara D'Urso mi ha denunciato": le confessioni di Pupo

È un Enzo Ghinazzi (in arte Pupo) senza filtri, quello che - intervistato dal Corriere della Sera - ha parlato della carriera, ma anche della vita privata, del gioco d'azzardo, della dipendenza dal sesso e di Barbara D'Urso. Di quando scoprì - a 12 anni - la madre a letto con un altro uomo, si è già parlato. Ma nella stessa intervista, Pupo ha anche parlato dei problemi con il gioco d'azzardo.

Pupo e il gioco d'azzardo

"Dal vizio non esci mai davvero. Ora sono “in sonno”, non gioco da anni, una sofferenza pazzesca", ha detto Pupo. Che poi ha aggiunto: "Nel 1983, a Saint Vincent, ho bruciato 130 milioni di lire in 3 secondi. A 25 anni ero miliardario, poco dopo avevo 7 miliardi di debiti. Anche per colpa di investimenti sbagliati. Ho guadagnato tanto nella vita, me lo potevo permettere. Magari da fuori non si percepisce, però sono tra i dieci cantanti italiani più popolari all’estero". Una brutta dipendenza. Che non è stata neanche l'unica.

Pupo, infatti, ha rivelato di essere stato dipendente anche dal sesso. "Andai a farmi visitare dall’andrologo, mi spiegò che colpisce soprattutto i brevilinei. Ora sto meglio ma è stata dura. Magari ti prende l’impulso nei momenti più improbabili, che so, mentre stai per cantare a una festa di piazza - le parole di Pupo -. Le situazioni più assurde? In autostrada, a Modena, dopo un tamponamento, mentre aspettavo la polizia stradale, mi sono appartato in un’edicola. Oppure l’ho fatto in una sauna di Sidney. Se ho tradito? Sì, spesso".

"Barbara D'Urso mi ha denunciato", cos'era accaduto

Infine Pupo ha anche parlato di Barbara D'Urso, con cui già in passato c'era stato un botta e risposta. "Raccontai che la canzone 'La storia di noi due' era dedicata a lei. La cosa meravigliosa è che mi ha anche denunciato, chiese 50 milioni di danni, però alla fine ha perso. Forse non lo considerava dignitoso", ha detto in merito ad un loro presunto flirt. Già D'Urso si era infastidita nel 2020: "Questa mattina, le bravissime ragazze che si occupano del mio ufficio stampa mi hanno portato, come ogni mattina, la rassegna stampa. Tra questi tantissimi siti riportavano per l'ennesima volta alcune dichiaraizoni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo, nel senso di età ovviamente, perché credo sia più piccolo di me, che ancora dopo anni ed anche al Grande Fratello Vip continua a raccontare di una ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa. Ne ho sempre riso e non ho mai replicato".

E ancora D'Urso aveva detto: "Qualche anno fa, peraltro, ho fatto anche una querela perché lui aveva detto che invecchiando ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore, ma il giudice ha ritenuto che queste parole non fossero una diffamazione. Lui è famoso in tutto il mondo per canzoni meravigliose che ha scritto, tutti i giornali hanno parlato di lui negli anni perché ama contemporaneamente due donne e trovo che sia bello dichiararlo. Basta dichiarare di una presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Signorini e per la prossima meravigliosa canzone che farai. Sei un grande cantautore e anche un grande conduttore, ti ho preso io alla Fattoria anni fa. Amici come prima".