Pupo racconta la malattia della madre: “Ha una forma molto grave di demenza senile”

Ospite di Mara Venier a 'Domenica In' il cantante ha raccontato la delicata situazione di salute della mamma Irene, ricoverata in un istituto per una forma di demenza senile

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, è stato ospite di Domenica In nella puntata di domenica 11 aprile. La lunga carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche i momenti più bui del percorso professionale e umano del cantante 65enne sono stati tra gli argomenti del dialogo con Mara Venier che con lui ha ricordato i momenti più salienti della sua vita. “Ho fatto tanti errori nella mia vita, li ho tutti pagati, ma sono una persona affidabile, onesta”, ha confidato Pupo ricordando il suo passato segnato dai problemi economici dovuti ai debiti di gioco. Poi la commozione per il filmato di sua figlia che lo ha ringraziato perché senza di lui si sarebbe persa: “Non so cosa potrà succedermi, ma se il finale è questo, io farei tutto quello che ho fatto”, ha confidato: “Il denaro è importante quando serve a difendere la tua dignità, mentre è maledetto quando si usa per umiliare gli altri”.

Pupo parla della malattia della madre

La presenza nello studio di Rai1 ha dato modo a Pupo di parlare della madre Irene che a maggio 2020, proprio durante una puntata di Domenica In, era con lui nel collegamento da casa con Mara Venier. Pochi giorni dopo quel momento sereno, la donna è stata ricoverata per una sopravvenuta demenza senile.

“Quello è stato l'ultimo momento vissuto in casa con la mia mamma, perché dopo pochi giorno l'ho dovuta ricoverare in un istituto e non è più tornata a casa”, ha affermato Pupo: “È caduta in un'aspettata demenza senile, una forma di Alzheimer che l'ha fatta cadere in un'altra dimensione. L'ho sentita stamattina, il suo nuovo mondo è virato nella leggerezza dell'amore. Non sta bene, ma quando mi vede è come vedesse un raggio di sole, si legge nella sua faccia la gioia”.

(Sotto, Pupo e la sua mamma durante una puntata di Domenica In di maggio 2020)