Pupo giudice di un festival in Russia, scoppia la polemica e fa dietrofront: "Non vado più"

Pupo sarebbe dovuto andare in Russia come giudice e superospite del festival Road To Yalta. Questa sua scelta ha suscitato un enorme clamore mediatico e oggi il cantante ha annunciato che no, non andrà più. "È successo - ha dichiarato a Dagospia - l’imprevedibile sulla mia partecipazione al festival Road to Yalta. In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo verso il Belgio, ho deciso di non partire per Mosca. Il motivo? Non certo per le polemiche e per tutto ciò che è accaduto in questi giorni ma per un fatto che vi spiegherò più avanti. Sono molto chiaro con tutti".

Oltre che per il luogo, Mosca, l'ospitata di Pupo nel festival ha fatto discutere perché il Road To Yalta è un programma patriottico nel quale il cantante avrebbe dovuto giudicare i concorrenti che sul palco si esibiranno in canzoni sovietiche sulla guerra cantante in lingue diverse.

Anche Al Bano contro Pupo

Sulla questione si era espresso anche Al Bano criticando moltissimo il collega: "Questa notizia mi lascia perplesso, non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato". "Sono basito - ha aggiunto Al Bano al Messaggero -. Pupo è libero di fare ciò che vuole, ma bisogna chiedersi davvero se sia opportuno, in questo momento, andare a fare le star in Russia. Una telefonata a Pupo per farlo desistere? Certo che no. Ha fatto le sue scelte. Non per condivido per niente, ma più che rimanere perplesso per il fatto che un collega abbia accettato un ingaggio da parte di un paese il cui governo ha iniziato una guerra che da più di un anno causa vittime innocenti, cosa posso fare?". E se anche Al Bano poi non l'ha chiamato Pupo ha deciso di non partecipare.