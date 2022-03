Maria e Katerina, chi sono le figlie di Putin che lo hanno reso nonno di due nipoti

Chi sono le figlie di Vladimir Putin? Qualsiasi elemento inerente la vita privata del presidente della Federazione Russa è avvolto in un’aura di mistero. Per tale motivo capire esattamente dove finiscono le indiscrezioni e inizia la verità sulla sfera famigliare del 69enne più discusso del momento appare arduo.

Di certo si sa che l’ex militare e funzionario del KGB è stato sposato con Ljudmila Skrebneva, con cui ha avuto due figlie, Maria e Katerina, mentre le cronache (rosa) recenti parlando di due gemelli avuti in gran segreto con l'ex ginnasta Alina Kabaeva. Ma chi sono le figlie di Putin? E qual è il cognome usato oggi, secondo le informazioni disponibili?

Chi sono le figlie di Putin

Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova hanno rispettivamente di 35 e 33 anni. Entrambe hanno dovuto adottare un altro cognome per tutelare la propria privacy. Stando alle informazioni, Maria è un medico ed è sposata con un manager olandese Jorrit Faassen. Associata al più grande progetto d'investimento privato in Russia nel campo della cura del cancro, si occupa anche di progetti di ricerca sullo studio del Dna. La figlia minore di Putin, Katerina, dopo un percorso di studi in scienze fisico-matematiche sarebbe a capo del nuovo istituto per la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale dell'Università di Mosca. Secondo i media russi, l’ateneo avrebbe ricevuto a tal proposito un finanziamento stimato a quasi due miliardi di dollari. Nel 2013 Katerina si è sposata con il figlio di un oligarca vicino al padre, Kirill Shamalov, ma alcuni rumors raccontano di un divorziato arrivato nel 2018.

Putin ha sempre rifiutato di rispondere direttamente a domande sulle figlie. “Loro non sono mai state ragazze-star e non hanno mai amato essere alla ribalta” né “voglio che crescano come delle principesse” è il virgolettato che si attribuisce al presidente russo.

(Foto Crediti Wikipedia)

Putin è nonno? Le indiscrezioni sui nipoti

Putin è anche nonno di due nipoti, il primo nato nel 2012 e il secondo nel 2016. Sui bambini, che sarebbero entrambi figli della primogenita Maria, non è mai stato raccontato nulla: in Russia la vita privata di Putin è come un segreto di Stato, riportano i media, tant’è che la notizia della nascita dei bambini non è mai stata confermata dalle cliniche in cui sarebbero avvenuti i parti.