Gli amici gli regalano un suo ritratto (insieme a Bocchi), "ma a Totti non piace e lo mette nel bagno"

"Francesco ha tutto, non gli puoi regalare niente. E così questi suoi amici, di cui non posso rivelare il nome, hanno pensato di regalargli un suo ritratto fatto da me", a parlare, a Gente, è Michelino Iorizzo, pittore 52enne, che ha un suo atelier a Roma. L'artista ha realizzato un ritratto di Totti abbracciato a Noemi Bocchi: "A farlo ci ho messo due settimane e ho cercato di cogliere l'uomo oltre che il personaggio". "Totti (nel quadro, ndr) ha una espressione un po' sofferta, un malessere che abbiamo tutti noi. Lei invece è molto bella, un po' simile a Ilary".

Il settimanale però poi aggiunge che "il quadro è stato apprezzato dalla coppia, ma Totti" avrebbe notato "come la sua Noemi sia venuta benissimo, mentre lui meno" e per questo motivo avrebbe deciso di posizionare il quadro "nell'antibagno della loro nuova casa coniugale di Roma". Un regalo gradito ma non troppo, e non perché non sia stato realizzato perfettamente dall'artista, ma perché, forse, in quello sguardo l'ex calciatore potrebbe notare una malinconia che non vuole più provare.