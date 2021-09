Kylie Jenner è la donna più seguita al mondo su Instagram, la Top10

Il sorpasso. 24enne figlia minore di Kris Jenner, Kylie Jenner è diventata la donna più seguita al mondo su Instagram.

Numeri da record

266 milioni di follower per la sorellastra di Kim Kardashian, che ha così ufficialmente superato Ariana Grande, ex primatista 'ferma' ai 265 milioni di follower. Sul podio tutto al femminile troviamo poi Selena Gomez, terza in questa speciale classifica con 261 milioni di follower, seguita dai 252 milioni di Kim Kardashian e dai 206 milioni di Beyoncé. Kendall Jenner e Khloe Kardashian confermano la potenza social della famiglia rispettivamente con 188 e 182 milioni di follower, seguite dai 178 milioni di follower firmati Taylor Swift, dai 175 milioni di Jennifer Lopez e dai 145 di Miley Cyrus.

Unendo uomini e donne, Cristiano Ronaldo è ad oggi la persona più seguita del Pianeta con i suoi 340 milioni di follower, seguito dai 268 milioni di Dwayne Johnson, divo di Hollywood. A completare la Top10 Lionel Messi con 262 milioni e Justin Bieber con 194 milioni di follower. In Italia, invece, il fenomeno Khaby Lame è inarrestabile, con 42 milioni di follower raggiunti, seguito dai quasi 25 di Chiara Ferragni, dai 21 di Gianluca Vacchi e dai 13 di Fedez, tallonato da Michele Morrone.

Classifica Instagram Mondiale

Instagram – 421 milioni

Cristiano Ronaldo – 340 milioni

Dwayne Johnson – 268 milioni

Kylie Jenner – 266 milioni

Ariana Grande – 265 milioni

Lionel Messi – 262 milioni

Selena Gomez – 261 milioni

Kim Kardashian – 252 milioni

Beyoncé – 206 milioni

Justin Bieber – 194 milioni

Classifica Instagram donne

Kylie Jenner - 266 milioni

Ariana Grande - 265 milioni

Selena Gomez - 261 milioni

Kim Kardashian - 252 milioni

Beyoncé - 206 milioni

Kendall Jenner - 188 milioni

Khloe Kardashian - 182 milioni

Taylor Swift - 178 milioni

Jennifer Lopez - 175 milioni

Miley Cyrus - 145 milioni

Classifica Instagram Italia

Khaby Lame – 41,7 milioni

Chiara Ferragni – 24,7 milioni

Gianluca Vacchi – 20,6 milioni

Fedez – 12,8 milioni

Michele Morrone – 12,8 milioni

Valentino Rossi - 11.3 milioni

Belen Rodriguez - 10.1 milioni

Gianluigi Buffon - 10.1 milioni

Mario Balotelli - 9.1 milioni

Andrea Pirlo - 8.6 milioni