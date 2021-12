Uomini e donne, quando va in onda la scelta di Andrea Nicole? Cosa c'è da sapere

Quando va in onda la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne? Anche il trono della tronista sta per concludersi. L'epilogo è stato già in parte svelato dalle anticipazioni che hanno annunciato una scelta sicuramente atipica nata da un comportamento scorretto: quello della tronista e del suo corteggiatore Ciprian che è risultato poi essere la scelta.

Quando va in onda la scelta

Stando alla messa in onda delle puntate e alle ultime registrazioni il giorno della scelta potrebbe essere la prossima settimana, esattamente tra lunedì 20 e mercoledì 22 dicembre ma sicuramente prima della pausa natalizia. In molti attendono di vedere la tronista a centro studio che racconta il misfatto che ha ovviamente fatto accendere gli animi.

Prima della scoperta del comportamento scorretto di Andrea Nicole e Ciprian anche l'altro corteggiatore, Alessandro, sembrava avere qualche chance ma a quanto pare i giochi erano già fatti. Sì perché il ragazzo in passato ha coinvolto persino la mamma della corteggiatrice in una esterna, invece il suo romanticismo non è bastato.