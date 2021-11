Insostituibile Rosalba: quanto guadagna la tata dei Ferragnez

Fuori da casa il bodyguard, dentro l'appartamento Rosalba. E' lei la donna che sostiene Chiara Ferragni e Fedez nella crescita dei figli Leone e Vittoria, come raccontato dall'imprenditrice digitale attraverso i suoi profili social. Ed è da qui che è partita la curiosità degli utenti di sapere quale sia il compenso di una puericultrice, ovvero una donna che sostiene i genitori nel day by day della crescita di un bambino, sia concretamente che psicologicamente.

Anzitutto, bisogna spiegare che cos'è una puericultrice. Si tratta di una figura professionale riconosciuta ormai dal 1940 che rientra nell'ordine degli operatori sociosanitari ed educativi e che concentra il suo lavoro sulla fascia d'età d'infanzia che va da 0 a sei anni. Un sostegno a tutto tondo per le coppie di mamme e papà: una puericultrice, infatti, si occupa dei bimbi sotto ogni punto di vista, sia esso ludico, fisico, sociologico e motorio. Non mancano poi indicazioni ai figli circa il modo migliore per svolgere il compito.

Di certo c'è che, di pari passo alla professionalità, va la retribuzione, assolutamente in linea con l'arduo compito di educare i più piccoli alla vita.

Nel caso dei Ferragnez, la puericultrice d'eccellenza è proprio Rosalba, il cui volto compare spesso nei post condivisi dalla influencer e dal marito rapper via Instagram. La donna è al fianco della famosissima famiglia sin dalla nascita di Leone, avvenuta il 18 marzo di tre anni fa, che all'arrivo di Vittoria, nata invece quest'anno. L'affetto instauratosi con i Ferragnez è palpabile.

Ma quanto guadagna Rosalba? Come per tutti i personaggi pubblici, anche nel caso dei Ferragnez, c'è curiosità anche a proposito di questo aspetto della vita privata. E, per farsi un'idea delle retribuzioni, è sufficiente spulciare i siti dedicati alle puericultrici a domicilio. Le tariffe a Milano si aggirano, in particolare, attorno ai 350 euro per quanto riguarda l'assistenza diurna, cifra che sale a 450 euro per il supporto notturno.

Per capire però quanto guadagna tata Rosalba, è opportuno osservare il prezzario delle nanny a domicilio full time: per chi segue questo inquadramento, garantendo quindi una assistenza domiciliare h24, il budget è di 1.600 euro a settimana. E' dunque lecito ipotizzare per Rosalba una cifra che si aggira attorno ai 4000 euro al mese. Oltre a questo, ciò che "guadagna" la donna è la visibilità: oltre trenta milioni sono infatti i fan complessivi della coppia che osservano il suo lavoro giorno dopo giorno su Instagram...