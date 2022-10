Ecco quanto guadagnerà il principe Harry con il suo nuovo libro

Il libro di memorie del Duca di Sussex, intitolato “Spare”, letteralmente, “Di riserva , sarà pubblicatato il 10 gennaio 2023. L’autobiografia di 416 pagine vedrà Harry raccontare la sua storia in prima persona con “onestà cruda e incrollabile”, ha affermato l'editore Penguin Random House.Ma quanto guadagnerà il Duca di Sussex nelle inedite vesti di scrittore? Pare che la pubblicazione dell’attesissimo testo frutterà al reale ben 1,5 milioni di dollari.

Del resto Harry e Meghan dopo aver lasciato il ruolo di reali senior ora devono guadagnarsi da vivere da sé. La Markle è dunque diventata una podcaster con il suo programma su Spofity “Archetype”, mentre Harry uno scrittore.

L’associazione Sentebale

Nonostante la coppia deve provvedere al suo sostentamento, l’intero ricavato del libro non finirà nelle tasche dei Sussex. Pare che una cospicua parte dei proventi verranno destinati a Sentebale, charity che il principe ha fondato nel 2006 insieme all'amico Principe Seeiso del Lesotho. I due reali hanno creato l’associazione in memoria delle rispettive madri, entrambe dedite alla causa africana.

Il principe devolverà così parte del ricavato delle vendite dall’autobiografia all’associazione attiva in Africa: “Questa è una delle numerose donazioni che ho intenzione di fare a organizzazioni di beneficenza e sono grato di poter restituire in questo modo i bambini e le comunità che ne hanno gravemente bisogno”, ha affermato in una nota. Harry, aggiungendo. “La Sentebale Polo Cup è fondamentale per garantire i fondi necessari per portare avanti questa importante missione e sono entusiasta di poter sostenere Sentebale, sia di persona che finanziariamente attraverso una donazione di beneficenza separata per soddisfare questa necessità immediata. La nostra missione rifocalizzata a Sentebale consiste nell'affrontare i bisogni più immediati dei bambini vulnerabili nell'Africa meridionale, aiutandoli ad accedere ai servizi sanitari vitali, ricevere le cure necessarie e sviluppare le competenze per essere più resilienti e autosufficienti in futuro”.