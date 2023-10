Fiocco azzurro in casa D'Avanzo-De Angelis: è nato Ascanio, il loro quarto figlio

A due anni dalla nascita di Adria è arrivato anche il piccolo Ascanio. Fiocco azzurro in casa D'Avanzo-De Angelis, la coppia pareggia i conti in termini di "quote azzurre" dando alla luce il quarto figlio, nonchè il secondo maschio.

Parto programmato per l'ex protagonista di Temptation Island, moglie di Emanuele D'Avanzo ed imprenditrice, oltre che influencer. La campana si è mostrata pochi istanti sui social subito dopo il parto e nonostante il dolore, ha riferito ai followers che tutto è andato per il meglio.

L'arrivo del quarto figlio era stato annunciato nel maggio scorso attraverso i social lasciando i fans della coppia a bocca aperta poichè sembrava che l'ex protagonista di Temptation Island volesse fermarsi a tre: Beatrice Emma, Enea e Adria. Il destino ha invece voluto che la giovane coppia riprovasse la gioia di una nuova nascita ed ecco l'arrivo del secondo ometto di casa.