Raccolta fondi per Giulia Tramontano, Selvaggia Lucarelli: "Cosa c'entrano i soldi con la morte di una ragazza"

"Questa è una campagna ufficiale di raccolta fondi promossa dall’Istituto Italiano di Tecnologia, dove lavora la sorella di Giulia Tramontano. Il ricavato verrà devoluto in minor parte all’Associazione Penelope, che ha curato il caso, e il rimanente sarà destinato alla famiglia di Giulia per coprire le ingenti spese causate da questa tragedia", questa è la spiegazione che si può leggere sulla pagina di Gofundme creata per la raccolta fondi in nome di Giulia Tramontanto, la giovane donna incinta di sette mesi uccisa dal compagno il 27 maggio 2023.

Una storia che ha sconvolto l'Italia: per giorni il volto della 29enne è apparso sui social, nei gruppi Facebook, nei programmi tv, negli articoli di giornale, la speranza era che qualcuno la riconoscesse e chiamasse i numeri per segnalarla ai parenti e alle forze dell'ordine. La speranza era di ritrovarla, magari in stato confusionale, ma di ritrovarla viva. Poi la tragica verità, la speranza svanisce e bisogna fare i conti con una realtà che ferisce ovviamente la famiglia, gli amici, ma tutto un Paese.

Poi sui social è iniziata a circolare la notizia di una raccolta fondi a favore della famiglia di Giulia. La raccolta fondi è stata aperta da due colleghe della sorella, Chiara Tramontano, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, la somma da raggiungere sono 10mila euro che serviranno, così si legge sul sito di Gofundme, per sostenere la famiglia e dare un contributo all'Associazione Penelope (che offre supporto a famiglie e amici di persone scomparse, l'associazione è nata da un'idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo fu ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, ndr).

Selvaggia Lucarelli commenta la scelta di aprire una raccolta fondi per la famiglia Tramontano

Il tema delle donazioni è spesso trattato da Selvaggia Lucarelli e anche in questo caso non ha potuto non commentare la decisione arbitraria di raccogliere soldi per la famiglia Tramontano.

"A me dispiace dover dire anche questa volta la stessa cosa, ma non capisco cosa c'entri una raccolta fondi con la morte tragica di una ragazza - scrive su Instagram Selvaggia -. Non capisco perché la famiglia andrebbe aiutata economicamente senza che si sappia se ha reali difficoltà (dal profilo della sorella non si direbbe). Non capisco perché aprire una raccolta fondi piena di condizionali, di espressioni vaghe quali 'eventuali costi', 'in parte devoluti'. Davvero bisogna smetterla con questa storia di ritenere che le tragedie si riparino con il denaro".

Poi notando che anche la sorella ha deciso di spalleggiare tale operazione ha aggiunto: "Ora ovviamente si ripeterà lo schema di sempre: la sorella, che sta promuovendo la raccolta fondi, risponderà piccata e, in quanto parte della tragedia, per molti avrà ragione a prescindere. È su questo 'a prescindere' che dobbiamo lavorare. L'onda emotiva non si deve tradurre automaticamente in raccolte fondi salvo casi eccezionali in cui il denaro rappresenti l'elemento di riparazione di un torto o un problema. Qui i soldi non c'entrano nulla".

La sorella di Giulia Tramontano e il commento sulla raccolta fondi

"Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano - si legge nel post in cui Chiara Tramontano parla della raccolta fondi -. È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi. Ma ti guardo in questa foto e penso a quanto Thiago ti potesse somigliare. Avrebbe preso i tuoi occhi, questi occhi mi tormenteranno per sempre". Poi aggiunge: "Non potrebbe esserci immagine più bella per questa raccolta fondi. Questa foto esprime tutta la tua bontà d’animo e tenerezza, la stessa che ha guidato l’apertura di questa bella iniziativa. Grazie ai miei amici, colleghi dell’Istituto Italiano di Tecnologia e a tutti coloro che stanno supportando questa iniziativa in ricordo della mia bellissima e insostituibile sorella maggiore".