Uomini e Donne, Ida derubata del telefono, il figlio è sotto shock: "Ho dato dei cazzotti"

Ida Platano, una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, è stata la protagonista di uno spiacevole episodio che ha raccontato su Instagram. Domenica si trovava a Verona, città che ama molto, con suo figlio quando si è accorta che un uomo le aveva rubato il telefono dalla borsa.

Il racconto di Ida sul furto

"Domenica sono stata a Verona, mi è successa questa cosa particolare, insomma mio figlio si è spaventato, ho provato a calmarlo. Mentre stavamo passeggiando mi hanno rubato il telefono... Non so come ho fatto, mi sono accorta guardando dall'altra parte e mi sono detta che cosa fa quello con il mio telefono in mano. La racconto veloce: gli ho dato qualche cazzotto, il telefono ormai ce l'aveva un altro, ma che dirvi l'ho recuperato! Sono contenta di averlo recuperato, ho iniziato a dirgliene di tutti i colori. Samu poi mi ha detto ho una mamma fortissima. La mia reazione è stata così perché in quel momento mi avevano rubato qualcosa di mio".

La parrucchiera e influencer ha poi concluso il racconto aggiungendo che delle signore le hanno offerto aiuto, mentre gli uomini non hanno fatto nulla: "Viva le donne, gli uomini non si sono smossi per niente".