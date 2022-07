Raffaella Carrà, l'omaggio degli amici famosi a un anno dalla scomparsa

Un anno senza Raffaella Carrà. Nel giorno del primo anniversario della morte, tanti amici e colleghi famosi hanno voluto rivolgerle un pensiero. Pioggia di ricordi e omaggi, sui social, per la regina della tv italiana, scomparsa il 5 luglio del 2021, a 78 anni, a causa di una malattia che aveva tenuto per sé fino alla fine.

Non potevano mancare le parole di Cristiano Malgioglio, che raccoglie l'eredità di 'A raccontare comincia tu' e il prossimo dicembre condurrà su Rai3 un programma di interviste simile, 'Mi casa es tu casa'. "Raffaella per me ha significato moltissimo" ha detto all'Adnkronos, spiegando: "E' l'esempio più luminoso che abbiamo nella storia dello spettacolo pop italiano e ad un anno dalla sua scomparsa, la sua stella splende più che mai". Malgioglio è emozionatissimo al pensiero di raccoglierne l'ultimo testimone televisivo: "Sono molto emozionato, sinceramente. Raccolgo un'eredità che è troppo importante. Per me è un grandissimo onore". E su Instagram un pensiero rivolto direttamente a lei: "E' passato un anno senza di te , ma il mio amore è quello della gente ci sarà sempre. Ci manchi assai. Ci hai regalato tutta la gioia del mondo con la tua arte, la tua bellezza , la tua eleganza e il tuo essere Divina".

Su Twitter Barbara D'Urso scrive invece: "Eterna e immortale. Ma è già passato un anno e non l'abbiamo superato". Anche Noemi ha voluto ricordare Raffaella con un tweet sopra a una foto che la ritrae abbracciata e sorridente accanto all'indimenticabile artista: "Mi manchi, ci manchi", scrive la cantante, mentre la giornalista Myrta Merlino afferma: "Il tuo sorriso, il tuo carisma e la tua classe. Un anno senza di te, quanto ci manchi Raffaella!". Vera icona per la comunità Lgbt, Raffa è ricordata con grande affetto anche da Vladimir Luxuria, che twitta: "Raffaella Carrà, viva più che mai nelle nostre serate, ai Pride, nelle tracklist e nei nostri cuori. Aspettando notizie su una piazza a Roma per lei".

Alcuni tweet e post