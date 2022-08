Raffaella Fico ha lasciato il fidanzato Piero Neri: "Grande delusione"

Fino a tre mesi fa raccontava in tv della passione travolgente con il fidanzato Piero Neri, oggi di quella stessa relazione annuncia la fine: Raffaella Fico è tornata single, inattesa novità sentimentale comunicata ai follower tra una risposta e l'altra durante un generico colloquio social.

"A dire il vero l’ho lasciato… Non sono più fidanzata" ha scritto la ex concorrente del Grande Fratello a chi le chiedeva come procedeva la relazione con l'imprenditore a cui era legata da circa un anno. E: "Lasciamo stare… Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione" ha detto ancora a chi le ha chiesto i motivi della rottura che, evidentemente, al momento non ha intenzione di raccontare.

La vita privata di Raffaella, tuttavia, trova comunque piena realizzazione grazie alla figlia Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli: "Sono appagata, ho una bambina stupenda che è il senso della mia vita" ha aggiunto, ribadendo che oggi il rapporto con il padre della bambina è ottimo.

Chi è Piero Neri, ex fidanzato di Raffaella Fico

Piero Neri, 45 anni, è un imprenditore di Livorno, erede di un’impresa mercantile. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e per un anno hanno vissuto una storia d’amore intensa e passionale. Neri aveva instaurato un bel rapporto con Pia, la figlia che Raffaella Fico ha avuto nove anni fa dall'ex compagno Mario Balotelli. Tutto lasciava immaginare che la relazione procedesse serenamente anche alla luce della complicità dimostrata nell'intervista a Le Iene, ma ora l'amaro epilogo per ragioni al momento tenute riservate