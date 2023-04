"Mamma, ma non ti vergogni?". Raffaella Fico spiazzata dalla figlia

Gli adulti tornano bambini nella trasmissione "Back to school" di Italia Uno. E, nel corso dell'ultima puntata, a mettersi in gioco è stata la showgirl Raffaella Fico. Nel dettaglio, quello che i concorrenti, tutti vip, devono fare, è tornare sui banchi di scuola e superare per la seconda volta nella loro vita l'esame di quinta elementare. Esame rispetto al quale la 35enne napoletana ha avuto qualche problema, tanto da essere redarguita dalla figlia Pia, nata dieci anni fa dalla relazione ormai naufragata col calciatore Mario Balotelli.

"All’inizio è stato un po' traumatico tornare alle scuole elementari", ha raccontato Raffaella nel corso di un'intervista al sito Superguidatv. "Poiché mia figlia frequenta proprio le elementari, con lei avevo già ripetuto la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico". Una figuraccia tale che la stessa Pia ha voluto rimproverarla: "Mi ha detto: ‘mamma ma non ti vergogni, queste cose le hai ripetute con me’", ha proseguito la Fico, sostenendo però che, in realtà, conosceva bene le risposte alle domande che le venivano fatte ma che, per gioco, avrebbe evitato di darle.

Chissà se il sogno della piccola Pia sarà quello di seguire le orme della mamma nel mondo dello spettacolo, oppure se sceglierà un'altra strada. Di certo Raffaella fin da piccola ha avuto le idee chiare: "Il mio sogno è sempre stato quello del mondo dello spettacolo, in punta di piedi ci sono riuscita - ha confidato ancora - Nella vita non si smette mai di sognare e voglio continuare a farlo. Non mi sono pentita di essere tornata al Grande Fratello, anzi l’ho fatto in maniera più consapevole, più matura. È stata un’esperienza totalmente diversa dalla prima. All’epoca del primo GF ero una ragazzina, ero spaesata. Questa l’ho fatta con una maturità e uno spirito diverso". Poi Back to school, ed oggi il nuovo appuntamento professionale è ancora da scrivere.

Intanto la vita privata prosegue in modo sereno. Proprio di recente Raffaella si è dichiara ufficialmente single, mentre i rapporti con l'ex compagno Mario sono tornati pacifici proprio per amore della bambina. "Noi c'abbiamo riprovato negli anni, ma per quanto mi riguarda non ci potrà mai essere un futuro insieme: abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere solo genitori di Pia - ha confessato nel corso dell'ultima intervista a Verissimo - C'abbiamo riprovato entrambi, ma anche lui è maturato nel tempo e ora sappiamo che non possiamo stare insieme. È successo anche qualche annetto fa. Io però non potrei assolutamente vederlo come un compagno oggi: ci sono troppe incompatibilità e poi si sa, quando una donna viene delusa, non può più esserci amore".