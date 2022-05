Raffaella Fico, raptus erotico con il compagno: "L'abbiamo fatto nel bagno del dentista"

Fuoco e fiamme tra Raffaella Fico e il fidanzato Piero Neri. Un amore sbocciato meno di un anno fa e nel pieno della passione, indomabile, come il raptus erotico che li ha travolti poco tempo fa. I due lo hanno svelato in un'intervista a Le Iene, parlando della loro intimità: "Il posto più strano dove abbiamo fatto l'amore? Nel bagno del dentista".

Imbarazzato lui, divertita lei, hanno fatto altre piccanti rivelazioni, come la posizione preferita. "Quella del cammello", che però non hanno spiegato. Sulla durata, invece, l'imprenditore ha detto senza mezzi termini: "Lei è abbastanza esigente, un po' di impegno ci vuole". Quante volte a settimana? "Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni" ha risposto Raffaella Fico. E lui, almeno finora, non delude le aspettative.

Chi è Piero Neri

Piero Neri, 45 anni, è un imprenditore di Livorno - nel settore mercantile - rampollo di una nota famiglia toscana. Lui e Raffaella Fico si sono conosciuti la scorsa estate e fidanzati dopo poche settimane di frequentazione. La showgirl ha parlato di lui nella Casa del Gf Vip, rivelando di essere molto innamorata.