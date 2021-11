Raffaella Fico conferma: "Ecco perché ho denunciato e porto in tribunale Soleil"

Dalle minacce ai fatti. Raffaella Fico ha deciso di denunciare Soleil, ex coinquilina della casa del Grande Fratello Vip. Ormai eliminata, l'ex di Mario Balotelli era stata apostrofata dall'ex di Uomini e Donne con un “Bye Bit*h”, espressione tipica americana.

"La denuncio"

Intervistata da Nuovo, Raffaella ha confermato che trascinerà Solein in tribunale, perché "determinate cose non vanno dette”. Nello slang statunitense, "b*tch" può significare "putt*na" ma anche "stronz*tta". Qualunque sia la connotazione data da Soleil, Fico non ha perdonato: “Sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno”.

Raffaella ha ricordato gli alterchi vissuti con Sorge, vissuti sempre nei limiti dell'educazione. “Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera”. “Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua”.

La palla passa ora al tribunale, che dovrà decidere se esitono gli estremi per una causa oppure no.