Raffaella Mennoia fonda un'associazione per salvare gli animali: coinvolti anche Rudy Zerbi e Giulia Stabile

Chi segue sui social Raffaella Mennoia sa quanto ami gli animali. Nelle storie Instagram spesso fa vedere la sua attività di volontariato nei canili romani, ma quest'estate ha deciso di fare un passo in più per facilitare la tutela di cani e altri animali in difficoltà.

L'autrice di Uomini e Donne, C'è posta per te e Temptation Island ha fondato la sua associazione no-profit l'Arca degli amici. "Together is better. Sono così contenta di poter condividere con voi la costituzione della mia Associazione no-profit @arcadegliamici che nasce dopo anni di attivismo e volontariato - ha scritto Mennoia sui social -. L' Associazione avrà come unico intento aiutare cani e altri animali in difficoltà, mi impegnerò a sostenere iniziative per la loro tutela a promuovere nuove strade di collaborazione con Enti e Organizzazioni ma fondamentale mi impegnerò affinché i nostri Amici possano essere riconosciuti come esseri senzienti e con un'anima... Adesso al lavoro grazie".

Una scelta totalmente in linea con l'attivismo che da sempre la contraddistingue e che è stato supportato da Rudy Zerbi e Giulia Stabile che su Instagram hanno condiviso delle storie in cui pubblicizzano l'associazione: "Vogliamo dirvi una cosa a cui teniamo tanto tanto, è nata l'arca degli Amici, questi signori che noi conosciamo bene hanno un unico intento quello di aiutare tutti i cani e gli animali in difficoltà. I cani sono esseri senzienti che hanno un'anima, seguite l'associazione e nei prossimi mesi io e Giulia fare molte cose per loro".