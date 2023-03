Raffaella Mennoia, amica inseparabile di Maria: le parole dopo il funerale

È calato il sipario su Maurizio Costanzo e anche il silenzio della sua famiglia. Dopo la morte del giornalista - scomparso venerdì scorso a 84 anni - ancora nessuna parola da parte di Maria De Filippi, molto provata per la perdita del marito. A parlare finora è stata solo Camilla, la primogenita di Costanzo - avuta dalla seconda moglie Flaminia Morandi - che lunedì durante i funerali ha letto una lettera a nome di tutti i figli. Gabriele, il più piccolo, adottato con la conduttrice Mediaset quando aveva 13 anni, è rimasto sempre accanto alla madre in questi giorni difficili.

Insieme a lui, vicino a Maria De Filippi, Raffaella Mennoia. Autrice di Uomini e Donne, Raffaella è una delle collaboratrici più strette di Maria e tra le sue amiche più care. È lei a rompere il silenzio sui social in queste ore: "Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni". Parole scritte in una storia Instagram che lasciano intuire la difficoltà del momento e la sua vicinanza a Maria: "Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto di tutto da tutti come doveva essere ed è stato. Adesso viviamo. Grazie". Un messaggio di gratitudine e di impegno nei confronti della sua amica e della sua famiglia, che potrà contare sul suo sostegno adesso più che mai.

Il messaggio di Raffaella Mennoia

L'amicizia tra Maria De Filippi e Raffaella Mennoia

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia si conoscono nel 2010 a C'è posta per te, dove lei ha esordito come postina. Dopo quell'esperienza televisiva, la conduttrice la chiama nella redazione di Uomini e Donne e inizia a lavorare come autrice per poi diventare dopo qualche anno responsabile del programma. È lì che il loro rapporto si intensifica e si trasforma in una grande amicizia. Oggi Raffaella è una delle collaboratrici più strette di Maria, ma soprattutto una delle persone che le è più vicino anche nella vita, come si è potuto notare in questi giorni. Qualche anno fa era stata Maria De Filippi a starle accanto in un momento complicato, quando per un problema di salute si è sottoposta a una tiroidectomia, intervento chirurgico alla tiroide che la costrinse a stare ferma per un periodo. Tra loro un legame importante, che adesso sarà fondamentale per superare quello che è senza alcun dubbio il momento peggiore per Maria De Filippi.