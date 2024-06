Raffaella Mennoia: "Gli errori di una diagnosi medica mi hanno causato gravi problemi fisici e psicologici"

È un racconto eccezionale quello che Raffaella Mennoia ha affidato a Instagram in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. La storica autrice di Uomini e Donne e di tutti i programmi realizzati da Fascino di Maria De Filippi, nota anche per la sua riservatezza che solo in casi eccezionali rende accessibile al pubblico, ha pubblicato un post per condividere una dolorosa esperienza personale dovuta a una diagnosi medica sbagliata. Una situazione che l'ha molto segnata e che ha sentito di voler condividere affinché - scrive - " possa essere d'aiuto a persone che potrebbero trovarsi nella stessa situazione".

Il racconto di Raffaella Mennoia

"Chi mi conosce sa che non parlo mai della mia vita privata. Tuttavia oggi voglio fare un'eccezione perché ieri è stata la Giornata Mondiale della Sclerosi multipla e dopo molti anni ho deciso di condividere con voi un'esperienza che mi ha profondamente toccato e che ha cambiato il corso della mia vita" ha esordito Raffaella Mennoia che ha proseguito spiegando di essere stata vittima di un errore medico, dal momento che le fu diagnosticata una malattia autoimmune di cui, in realtà, non soffriva.

"Anni fa, dopo alcuni disturbi fisici, mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune chiamata polineuropatia. Questa malattia avrebbe portato gradualmente all'atrofia di alcuni muscoli e la diagnosi è stata molto spietata. Ho attraversato momenti molto bui e ho trascorso due anni di cure presso l'Ospedale Gemelli, dove ho ricevuto immonuglobuline e una forte terapia a base di cortisone" si legge nel post. Mennoia ha poi rivelato di aver trascorso due anni in cui, ogni settimana, era costretta al day hospital. "Inizialmente ho deciso di non parlare della malattia perché ho capito che il dolore è qualcosa di molto personale e intimo. Tuttavia, mi rendevo conto che le persone ricoverate insieme a me non avevano gli stessi sintomi che avevo io, quindi ho deciso di indagare e di recarmi presso la Mayo Clinic, un ospedale di grande importanza all'estero. Dopo circa 15 giorni di ricovero, ho ricevuto una nuova diagnosi", ha continuato. I medici all'estero le dissero così che non soffriva della malattia autoimmune che le avevano diagnosticato in precedenza: "Fortunatamente, questa diagnosi ha escluso la malattia autoimmune. Ai tempi non mi sentii di denunciare i medici che hanno commesso errori nella diagnosi, anche se mi hanno causato gravi problemi fisici e psicologici a causa dei due anni di terapia a base di cortisone".

"Oggi però voglio sostenere tutti coloro che vivono la malattia Sclerosi multipla e incoraggiare la ricerca scientifica per trovare nuove terapie e una cura definitiva", ha aggiunto infine: "Ho deciso di condividere con voi questa esperienza così dolorosa perché spero che possa essere d'aiuto a persone che potrebbero trovarsi nella stessa situazione". Infine: "Questa esperienza mi ha reso particolarmente sensibile e vorrei che ci fosse maggior impegno da parte di tutti nel sostenere le donazioni per la ricerca su questa malattia. È una malattia devastante e solo chi ne soffre sa veramente cosa significhi" ha concluso: "Spero che la mia testimonianza possa essere utile". Oltre 17mila sono stati i like al post e centinaia i commenti di apprezzamento dei follower: "Ho la sclerosi multipla e ti ringrazio per questo tuo gesto per chi, come me, combatte ogni giorno. È molto importante", ha scritto qualcuno.

L'amicizia tra Maria De Filippi e Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia è nata a Roma il 25 aprile del 1974. Dal 2007 al 2013 è stata fidanzata con l'ex tronista Jack Vanore, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Attualmente è legata sentimentalmente al campione di arti marziali Alessio Sakara, con cui convive a Roma. Maria De Filippi e Raffaella Mennoia si conoscono nel 2010 a C'è posta per te, dove lei ha esordito come postina. Dopo quell'esperienza televisiva, la conduttrice la chiama nella redazione di Uomini e Donne e inizia a lavorare come autrice per poi diventare dopo qualche anno responsabile del programma. È lì che il loro rapporto si intensifica e si trasforma in una grande amicizia. Oggi Raffaella è una delle collaboratrici più strette di Maria, ma soprattutto una delle persone che le è più vicino anche nella vita, come si è potuto notare nei giorni del lutto per la scomparsa di Maurizio Costanzo. Qualche anno fa Raffaella Mennoia aveva affrontato un momento complicato di salute che aveva comportato una tiroidectomia, intervento chirurgico alla tiroide che la costrinse a stare ferma per un periodo: anche in quel frangente, non mancò il sostegno di Maria De Filippi.