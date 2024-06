Curata per anni con una diagnosi sbagliata, Raffaella Mennoia: "Perché non ho denunciato? Ero stanca"

Tutto era partito da un disturbo alla gamba ma nessuno poteva immaginare che potesse evolvere in un simile calvario. Raffaella Mennoia, storica autrice e braccio destro di Maria De Filippi, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social dove ha raccontato quanto accaduto qualche anno fa.

"Ho iniziato a fare una serie di analisi, visite, esami un po' invasivi tipo l'elettromiografia - ha raccontato l'autrice - ma non si arrivava a capire cosa avessi, sono stata da un neurologo, ma in Italia tutto è concentrato sul centrale perchè la Neurologia sul periferico è tipo la Cenerentola della Neurologia".

Dopo varie visite si è: "rivolta ad un medico che si occupava più del periferico, quindi abbiamo iniziato ad indagare del perchè della mancanza di forza su questa gamba fino a quando mi hanno diagnosticano questa malattia del sistema immunitario, questa neuropatia che si cura con delle immunoglobuline e del cortisone, e mio malgrado, ho iniziato a fare queste cure una volta a settimana al Gemelli, per due anni".

Ad un certo punto però inizia a convincersi che quello che mi avevano diagnosticato non era così: "Inizio a smanettare sul computer, mi faccio il biglietto e parto per il Minnesota, una volta arrivata, visitata e letteralmete vivisezionata, con una serie di esami invasivi, sto lì un periodo, la diagnosi mi dà ragione, mi dicono che ho un'altra cosa, non è una malattia autoimmune". La cura fatta negli anni precedenti non era corretta: "Non vi sto dicendo non fidatevi dei medici - sottolinea Mennoia - perchè non ho denunciato? Ero stanca e spero che nessuno viva quello che ho vissuto io".