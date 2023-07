Raffaella Mennoia, il primo incontro con Maria De Filippi: "Ero in imbarazzo. Lei il mio faro"

Oggi che ha 49 anni la sua immagine è legata a doppio filo a Maria De Filippi e di conseguenza a tutto il suo mondo televisivo - prodotto da Fascino - ma ne ha dovuta fare di gavetta Raffaella Mennoia prima di conquistare la fiducia della popolare conduttrice. Voleva diventare un'attrice, ma l'incontro con uno degli storici autori di Amici le cambiò la vita: "Per caso un giorno ho accompagnato un'amica a una delle prime edizioni di Amici del sabato pomeriggio, condotta da Lella Costa. Ero tra il pubblico e, a un tratto, sono intervenuta - ricorda sulle pagine di Gente -. A fine puntata, Alberto Silverstri, autore storico del programma, ha voluto conoscermi meglio. Era anche lui appassionatissimo di teatro, ne parlammo a lungo. Dopo un po', mi propose di entrare a lavorare in redazione. Accettai".

Adesso è lei una delle principali autrici dei programmi prodotti da Maria De Filippi, a partire da Temptation Island, e di quegli anni ricorda: "Ero molto a disagio. Ero giovane, inesperta e mi trovai a lavorare con persone molto preparate. C'era la redazione di Maurizio Costanzo, con donne davvero super. Durante il primo anno di Uomini e donne ero in stanza con persone più adulte. Mi sentivo come sulle uova, non sapevo nemmeno quando respirare". Poi il primo incontro con Maria, che ricorda come fosse ieri: "Lei, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l'ho conosciuta ero molto in imbarazzo, perché io ero abituata a vederla sempre, ma da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione - racconta ancora -. Non è cambiata da allora, è rimasta così. Maria è un faro per me, un esempio. Cura le produzioni della Fascino con energia e dedizione uniche. È una donna generosa, che non lesina complimenti verso chi lavora con lei, spesso dà alla redazione tanti meriti, togliendoseli lei".

Tra loro il rapporto si è consolidato sempre di più, dentro ma soprattutto fuori dal lavoro: "Lavoriamo insieme da tanti anni e, via via, il nostro rapporto si è evoluto naturalmente, trasformandosi in amicizia. Maria è affidabile, solida, una persona sulla quale sento di poter contare, per le piccole e per le cose più importanti. E lo stesso vale da parte mia nei suoi confronti: io per lei ci sono sempre - assicura -. Se lo merita". Su questo, dopo averla vista sempre accanto a lei dopo il lutto che l'ha colpita pochi mesi fa, non ci sono dubbi.