Uomini e Donne, l'autrice Raffaella Mennoia: "Due anni fa un'operazione mi cambiò la vita. Non sprecate tempo: spesso è tardi per tutto"

"Esattamente due anni fa ho subito un'operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita. Tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi". Comincia così il post con cui Raffaella Mennoia, l'autrice più famosa di Uomini e Donne, racconta la sua esperienza con la malattia. Mennoia non entra nel dettaglio dei problemi di salute avuti, ma spiega di essersi sottoposta a tiroidectomia, intervento chirurgico praticato per rimuovere tutta o solo una parte della tiroide.

Raffaella Mennoia e l'operazione: "Non sprecate vita"

Solitamente riservata circa il suo privato, Raffaela, 46 anni, decide di tornare a parlare dell'operazione per lanciare un messaggio solidale ai suoi follower, circa 700mila. "Spesso molti impegnano tempo per gli altri e poco per se stessi sacrificando tempo e possibilità, spesso è tardi per tutto. La vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione: godetevi la vita, non rincorrete chi non vuole stare con voi o chi non ha mai tempo, non accontentatevi di amici inesistenti e non soffrite per loro se non capiscono quando avete bisogno che non serve a niente e non lo meritano. Sbagliate se volete ma ricordatevi che il tempo è la vostra vita. Non sprecatela per chi non vi ama".

Quindi un appello alla prevenzione: "Controllate la vostra vita e la vostra salute".

Operazione Raffaella Mennoia, l'abbraccio virtuale dei colleghi

Tanti gli abbracci virtuali arrivati in calce al post, soprattutto da parte di colleghi del mondo dello spettacolo che hanno incrociato la strada di Raffaella. Tra questi l'ex tronista Francesco Arca e la ballerina di 'Amici' Elena D'Amario. "Ti capisco perfettamente, la mia vita dall’intervento è cambiata completamente", risponde poi Manila Nazzaro, conduttrice ed ex concorrente di Temptation Island, "Cosa ho imparato? Ascoltiamo i segnali del nostro corpo".