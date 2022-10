Uomini e Donne: l'autrice Raffaella Mennoia in tribunale

"Tra qualche giorno dovrò affrontare un processo penale a causa di alcuni fatti avvenuti a miei danni. Dovrò chiedere giustizia ad un tribunale per qualcosa che ancora oggi mi turba, nella difesa del mio lavoro e della mia onestà". Comincia così il post con cui Raffaella Mennoia, 48 anni, famosa autrice di "Uomini e Donne", annuncia vicende giudiziarie che la vedranno protagonista nelle prossime settimane e che sono legate proprio al suo contesto professionale.

Parole cariche di speranza, quelle di Raffaella, che però non precisa quali siano le vicende che la stanno portando davanti ai giudici. "Non posso evitare di immedesimarmi in tutte quelle persone che a gran voce reclamano giustizia dovendo rivivere ciò che hanno subito - prosegue nel post condiviso in erata - Subire un processo,è sempre faticoso. Affrontarlo per dover difendere quello per il quale si è lottato faticato e sacrificato moltissimo della propria vita è doveroso, specialmente verso se stessi. Ugualmente lo spero verso chi ha subito a mezzo social diffamazioni haters e cyber bullismo gravi come nel mio caso".

Tra le autrici più in vista del dating show di Canale 5, Mennoia è quella che, più degli altri, condivide parte del suo privato col pubblico, non limitandosi al lavoro dietro le quinte. In passato raccontò la necessità di sottoporsi alla tiroidectomia, lanciando un messaggio di sensibilizzazione al pubblico, nel primo lockdown raccontò senza filtri il dolore per la morte del padre e l'impossibilità di organizzare il funerale a causa delle restrizioni.