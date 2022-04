Todaro via da Amici? Lui risponde e poi parla del tradimento a Milly Carlucci

Raimondo Todaro dopo 15 anni con Milly Carlucci a Rai1, con Ballando con le Stelle, ha scelto di passare a Canale 5 con Maria De Filippi dove già stava, e sta, lavorando la moglie Francesca Tocca. Una decisione che ha lasciato l'amaro in bocca a molti, ma soprattutto a Carlucci.

Raimondo ad Amici sta facendo scintille e non solo per le discussioni accese con la maestra Celentano. A margine dell'evento dedicato all’anteprima di Animali Fantastici 3, SuperGuidaTv gli ha chiesto di commentare i rumors sul suo possibile abbandono di Amici.

Raimondo Todaro a Amici 2023?

Il ballerino professionista non si è voluto sbilanciare troppo, ma anche solo il fatto che non abbia detto di star pensando ad altro fa intendere che la volontà di rimanere, da parte sua, c'è.

"Se devo fare un bilancio della mi avventura ad Amici devo dire che sono molto contento - ha dichiarato Todaro - La mia prima esperienza ad Amici sta andando molto bene. Mi piace lavorare con i ragazzi e non posso che ritenermi soddisfatto”. "Se tornerò anche il prossimo anno? Diciamo che sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo", ha concluso Raimondo. Quindi ancora nessuna certezza, ma le probabilità che rimanga sono alte.

Raimondo Todaro e Milly Carlucci: la sua verità

Nessuno può dimenticare le polemiche dell'agosto scorso sulla scelta di Todaro di comunicare il suo abbandono a Ballando con le stelle con un post su Instagram, come neanche la reazione di Carlucci che ne rimase profondamente offesa. Per Raimondo però è tutto risolto e chi parla di tradimento sbaglia:

“Maria De Filippi l’ho conosciuta un po’ alla volta grazie a Francesca - ha raccontato Raimondo - che lavorava già ad Amici come ballerina. Maria mi ha chiamato e la cosa mi ha onorato. Conoscevo già il suo modo impeccabile di condurre, ma vedere dal vivo come guida tutto il programma è impressionante. Devo dire che Maria e tutti gli altri di questo team mi hanno accolto al meglio e mi hanno fatto sentire a casa fin da subito. Maria, quando mi ha chiamato, mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Milly è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto", ha spiegato il ballerino.

Ecco che poi parla di Carlucci e del presunto tradimento: "Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly Carlucci lo sa. Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che non è un tradimento, il mio, ma un salto”.