Raimondo Todaro rompe il silenzio sul rapporto con Elisa Isoardi

Manca poco più di una settimana all’inizio della nuova attesissima edizione di ‘Ballando con le stelle’, ma già serpeggiano voci di una presunta simpatia tra che andrebbe oltre il semplice feeling tra ‘ballerino-allieva’. Indicati come potenziali protagonisti di un flirt sono stati il professionista Raimondo Todaro e la concorrente Elisa Isoardi, beccati a spasso per Roma in un gesto che è parso come il segnale di un’intesa foriera di qualcosa che supera la semplice amicizia. Il gossip, però, deve frenare le insinuazioni, perché alla luce delle recentissime dichiarazioni del ballerino, tra lui e la conduttrice ‘prestata’ al ballo non c’è nulla di più di un’intesa circoscritta all’imminente esperienza televisiva.

“L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”, ha affermato Todaro in un’intervista a Superguida Tv parlando della sua compagna di avventura: “Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando davvero tanto. Quando hai un vip che sta dando il 100% di quelle che sono le sue possibilità non puoi chiedere di più. Chiaramente ci vuole poi il tempo per migliorare perché la danza non si impara dall’oggi al domani”.

Raimondo Todaro sulla fine del matrimonio con Francesca Tocca

Raimondo Todaro è reduce dalla fine del matrimonio con la collega, la ballerina di ‘Amici’ Francesca Tocca, da cui ha avuto la figlia Jasmine. La loro separazione è stata al centro delle cronache rosa più recenti, argomento su cui ha speso un commento amaro: “Questa attenzione mediatica mi ha più infastidito perché tante cose apparse sui giornali sono poi infondate e date in pasto senza conoscere le situazioni”, ha spiegato: “Diciamo che poi mi ha dato fastidio non tanto per me quanto per le persone che amo e che mi sono vicino come per esempio mia figlia. Jasmine però è serena e sa che mamma e papà la amano. A lei basta sapere questo”.