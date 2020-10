Raimondo Todaro: "Con Elisa Isoardi sempre più uniti, ma in ospedale con me c’era la mia ex moglie"

Il feeling tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi tiene banco tra le cronache televisive che descrivono la sintonia sbocciata sulla pista di ‘Ballando con le stelle’ e quelle rosa che indagano riguardo a possibili sviluppi sentimentali. L’argomento è stato tra quelli trattati dal ballerino del dance show di Rai1 in un’intervista a Novella 2000 a cui ha confidato le difficoltà di un anno da dimenticare da un punto di vista professionale, ma anche privato. Nei mesi scorsi, infatti, oltre al rinvio di Ballando per via della pandemia e alle difficoltà sul lavoro come l’operazione per appendicite, Todaro ha affrontato la fine del matrimonio con Francesca Tocca, con cui, tuttavia, è rimasto in ottimi rapporti.

Unica nota positiva di un periodo così buio è stato proprio l’incontro con la partner Elisa Isoardi a cui ha riservato parole di grande stima che denotano molto più di una mera frequentazione professionale: “Con Elisa ho legato molto anche se la conoscevo già da prima. In passato mi era capitato di partecipare ad alcune puntate della sua Prova del cuoco, ma non avevamo mai approfondito”.

"Oggi posso dire che è una bella scoperta: non pensavo fosse così dolce. Nella disgrazia ci siamo uniti ancora di più. Quando ero in ospedale mi chiamava più volte al giorno… Il nostro è un rapporto difficile da spiegare: se una persona la senti vicina, la senti e basta”.

Raimondo Todaro vicino ad Elisa Isoardi, ma in ospedale con lui c’era la ex moglie Francesca Tocca

Assodata la vicinanza a Elisa Isoardi che si fa sempre più importante giorno dopo giorno, per Raimondo Todaro resta comunque incancellabile il rapporto con la ex moglie Francesca Tocca con cui è stato sposato per sei anni e che lo ha reso padre di Jasmine, una bellissima bambina nata nel 2013. Ed è stata proprio la ballerina a prestargli il primo soccorso quando ha avvertito i sintomi dell’appendicite e che gli è rimasta accanto in ospedale.

“In ospedale con me poteva esserci solo un parente, e Francesca fa parte della mia famiglia. Anche se il nostro matrimonio è finito, l’affetto non si è mai esaurito. Mi è stata accanto fin da subito”, ha confidato Todaro ricordando quel momento: “Ho iniziato a sentirmi male il sabato notte, dopo la prima puntata di Ballando. La domenica sono andato a prendere mia figlia… Dopo un po’ avevo dolori e, conoscendo il mio corpo, ho pensato che non fosse normale. Avevo paura di stare da solo in casa con la responsabilità di mia figlia”. Il ballerino, allora, ha ritenuto necessario contattare l’ex moglie Francesca: “L’ho chiamata, è stata con me tutto il giorno, ha dormito a casa mia, il giorno dopo mi ha accompagnato a fare l’ecografia che confermava l’appendicite”, ha spiegato: “I miei genitori sono arrivati a Roma dalla Sicilia il giorno dopo, quindi la presenza di Francesca è stata fondamentale per me. È la dimostrazione che quando dico che tra noi il sentimento si è solo trasformato, è la verità”.

Raimondo Todaro: “Sono tornato in pista per Elisa Isoardi”

Nonostante l’operazione e i suoi postumi, Raimondo Todaro già dalla scorsa settimana, si è sforzato di tornare in gara a Ballando per il senso di responsabilità verso Elisa Isoardi: “Sono tornato in pista per lei, perché se lo meritava. Vederla ballare da sola quando ero in ospedale è stato durissimo. Mi sentivo come se i miei parenti stessero festeggiando il Natale e io potevo solo guardarli”, ha ammesso: “I medici mi hanno detto che dovevo rimanere fermo per un mese, ma ho spiegato che conosco il mio corpo. Non ho fatto niente di pericoloso”.

E il sospetto che tra i due possa nascere davvero qualcosa di importante resta intatto nei telespettatori che li sognano come coppia anche nella vita osservandoli ballare con tanta passione.