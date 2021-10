Raimondo Todaro e Franesca Tocca si baciano in tv: arriva la frecciata di Valentin Dumitru

E ritorno di fiamma fu: dopo le tante voci su un riavvicinamento mai davvero confermato, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno fatto sì che fosse un bacio a favor di telecamere a dimostrare che sì, sono tornati finalmente insieme. Il tenero gesto è arrivato nel corso della puntata di Amici, grazie all’intervento di Pio e Amedeo, all’indomani delle parole di Todaro che durante l’intervista a Verissimo aveva fatto capire l’effettivo riavvicinamento, ma senza dirlo chiaramente.

Raimondo Todaro e Franesca Tocca insieme: il commento di Valentin Dumitru

Sono tanti i fan contenti del lieto fine per la coppia che, insieme da 13 anni, si era detta addio nel 2020 quando tra la ballerina e l’allora allievo del talent di Canale 5 Valentin Dumitru era nata una simpatia. E proprio lui, il ballerino, è intervenuto sui social a pochi minuti dal bacio televisivo che ha confermato il ritorno di fiamma tra Todaro e Tocca. Nessun diretto accenno ai due, ma la sincronia temporale ha lasciato immaginare che il riferimento fosse proprio alla coppia.

“Quando chiudi una donna dentro una ‘gabbia di oro’ usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”, ha scritto in una storia Instagram che non esprime certo gioia per l’unione.